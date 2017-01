Briga, per il rapper di "Amici" un'estate d'amore con un nuovo look

A Briga il successo gli ha dato... alla testa. Il rapper di "Amici" ha infatti cambiato look per l'estate e sul palco del "Coca Cola Summer Festival" si è presentato con una chioma biondo platino. Nonostante la recente popolarità, soprattutto tra le ragazze, Mattia è rimasto lo stesso e al suo fianco c'è sempre la storica fidanzata Ludovica. Una vera musa per lui, che l'ha voluta anche nel video del suo singolo "Esistendo".