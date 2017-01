Briga: "Il secondo posto ad Amici mi sta stretto, ma ora guardo avanti"

Mattia, ad attenderti fuori da Amici negli instore ci sono migliaia di persone, cosa provi?

Sono uscito dal programma con l'emozione di tornare a casa. La prima notte non ho chiuso occhio e al primo incontro con i fan ero stanco morto. Ma c'erano duemila persone ad aspettarmi e non ci ho capito nulla. E' stato stupendo, ho sentito il calore delle persone, ho capito che ho fatto un buon lavoro.



Cosa significa per te il secondo posto?

Non mi piace, lo ammetto. Vorrei sempre avere tutte le persone dietro e mai essere dietro a qualcuno. Arrivare secondo però mi ha dato la possibilità di farmi vedere fino all'ultimo. E di far conoscere la mia musica.



Il tuo rapporto con i Kolors?

Ho legato molto con Stash, è un ragazzo meraviglioso e con una competenza musicale invidiabile. Professionalmente siamo agli antipodi, io sono un autodidatta, sono più autore che musicista ma umanamente siamo due casinisti. Nella scuola un pomeriggio ci hanno beccati a fumare, insieme ci siamo trovati benissimo, gli auguro tutto il bene del mondo.



Con Emma, invece, com'è il rapporto? Cosa ti ha consigliato una volta uscito dalla scuola?

Il nostro rapporto è sempre stato basato sulla sincerità, siamo due persone molto genuine. Quando vengono a contatto due caratteri così forti gli attriti sono inevitabili, ma sono compensati con momenti di vera amicizia. Mi ha consigliato di studiare molto e di rilasciare le interviste.



Con Loredana Bertè invece è stato subito scontro... si ricrederà?

Loredana è una artista che io ammiro, non credo che si ricrederà nei miei confronti. Ci siamo abbracciati durante la finale, siamo diversi come gusti musicali. Il nostro rapporto è nato e finito davanti alle telecamere.



Tiziano Ferro, invece, ti ha fatto commuovere...

E' il ricordo più bello che ho della scuola di 'Amici'. Un artista come lui che mi chiama e mi dice che vuole collaborare con me è un regalo troppo grande.



Di seguito le prossime date finora confermate del Never Again instore tour:

12/06 PALERMO - Centro Commerciale La Torre

13/06 CASTROFILIPPO (AG) - Le Vigne

14/06 ROMA - Galleria Auchan Casalbertone

15/06 CATANIA - Centro Commerciale Etnapolis

16/06 RENDE (CS) - Metropolis

18/06 VERONA - Corti Venete

19/06 VICENZA - Palladio (Strada Regionale 11 Padana Superiore)

20/06 LIVORNO - Centro Commerciale Fonti del Corallo

21/06 TREVI (PG) - Piazza Umbra

28/06 MARCON (VE) - ValeCenter