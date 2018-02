Briatore single, ricomincia dal nuovo look in stile "Eric Forrester"

Nuova vita, nuovo look. Flavio Briatore dà un taglio al passato e anche i capelli con uno stile che lo fa assomigliare a Eric Forrester, il personaggio della soap americana Beautiful interpretato dall’attore John McCook. Mattino Cinque spiega come l’imprenditore, dopo essersi separato dalla showgirl Elisabetta Gregoraci, si sia tagliato i capelli e fatto crescere la barba.



Un cambio netto a cui Briatore ha voluto dare risalto mediatico postando sul profilo Instagram – dove conta oltre 400mila follower – la foto assieme al suo hair stylist di fiducia. E tra coloro che si sono sbizzarriti nei commenti ci sono poi anche quelli che vedono nel nuovo look dell’instancabile manager una somiglianza con un altro attore di successo: lo scozzese ex James Bond, Sean Connery.