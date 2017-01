29 gennaio 2015 Breaking Bad: tutto quello che non sapete sulla serie culto degli ultimi anni Tutte le stagioni del serial creato da Vince Gilligan sono disponibili in streaming su Infinity: scopri le curiosità per conoscere di più il mondo di Walter White e soci Tweet google 0 Invia ad un amico

11:23 - Tra le serie televisive di culto degli ultimi anni un posto speciale spetta a Breaking Bad. Nel corso di cinque stagioni, per la serie creata da Vince Gilligan (disponibile interamente su Infinity) è stato un crescendo di premi vinti e consenso del pubblico. Per i cultori e per chi ancora non la conoscesse, ecco una serie di curiosità legate alla sua produzione.