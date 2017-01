22 dicembre 2014 Brasile, sexy fan spende 7000 dollari per entrare al Grande Fratello Una misteriosa 26enne ha comprato molti cartelloni pubblicitari e si è autocandidata per il reality Tweet google 0 Invia ad un amico

11:30 - Non ha badato a spese e si è autocandidata a partecipare al "Grande Fratello" brasiliano. Una fan misteriosa del reality ha infatti speso 7000 dollari in cartelloni pubblicitari e ha alimentato il mistero non rivelando la sua identità. Di lei si sa solo che ha un fisico da sballo e che è una 26enne. Se riuscirà ad entrare nella famosa casa ed essere spiata 24 ore su 24 si saprà a breve, ma una cosa è certa: è riuscita a calamitare l'attenzione dei media.

Nei cartelloni affissi sui muri di Rio de Janeiro si fa chiamare Garota do Pontal, giocando sulla famosa canzone "Garota de Ipanema". Ma non rivela di più. "E' stata una specie di scommessa con i miei amici - ha confessato la fan del Gf brasiliano - e la risposta è stata spaventosa, ho buttato l'amo ai produttori e sono molto fiduciosa". I casting cominceranno a gennaio: in Brasile il reality è molto popolare, in questi anni ha lanciato molte showgirl e fanciulle che hanno anche posato per "Playboy". Stavolta toccherà a lei?