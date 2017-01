Bradley Cooper lavora a una miniserie sull'Isis

Bradley Cooper è al lavoro sulla miniserie per HBO intitolata "Black Flag", sulla nascita e lo sviluppo del fenomeno terroristico dell'Isis. Sarà tratta il libro del premio Pulitzer Joby Warrick "Black Flag: The Rise of ISIS". Tim Van Patten, che ha già diretto episodi de "Il trono di spade" e "Boardwalk Empire", si occuperà della regia.