Bracconeri, la lotta per il figlio autistico: "Va seguito ma l'istituto non ha soldi"

Fabrizio Bracconieri si è sfogato ai microfoni di " Pomeriggio 5" , raccontando il dramma del figlio autistico che è stato costretto a cambiare scuola per l'inadeguatezza di quella precedente. L'attore de "I ragazzi della III C" ha denunciato le condizioni comuni a molte famiglie con figli nella stessa situazione: "Ha il pannolone e va seguito in tutto e per tutto ma purtroppo la scuola speciale dove va non ha i fondi per avere un assistente".

L'ex inviato di Forum durante il programma condotto da Barbara d'Urso ha dichiarato in tono amaro: "Bisogna iniziare a far capire alla gente che chi ha un figlio portatore di handicap non lo può curare se non è ricco. Questo è un paese senza tutele per i malati, dove non c'è una scuola per portatori d'handicap in ogni città che abbia più di 25mila abitanti! La scuola per mio figlio non andava più bene: tanto che lui che non voleva più andarci, si sentiva a disagio".



Un anno e mezzo fa, durante una puntata di Verissimo, l'attore romano aveva confidato di essersi trasferito con la famiglia in Sicilia, per poter curare meglio suo figlio.