Boom di ascolti per Verissimo, programma più seguito della sua fascia d'ascolto

12:05 - Boom di ascolti per Verissimo, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e giunta al suo terzo appuntamento si è aggiudicata uno share del 21,39% ben 2.356.000 telespettatori confermandosi il programma più seguito della sua fascia d'ascolto. Il talk show che ha visto tra gli altri ospiti della puntata anche la madre di Fabrizio Corona, ha registrato 6.203.000 contatti.

A Verissimo è stata ospite anche Mara Venier, che ha parlato per la prima volta della madre malata di Alzheimer. “E’ tutto molto difficile, per lei che è malata e per noi figli che abbiamo una mamma che non ci riconosce più. Cerco di starle il più possibile accanto, per cui mi divido tra Roma e Mestre, dove vive -. ha detto la Venier a Silvia Toffanin - Devo essere forte e accettare tutto ciò che verrà con grande dolore e forse, proprio per questo, fare un programma tv quest’anno non sarebbe c’entrato molto con la mia vita di oggi”.