Boing festeggia i 10 anni con la strega "Emma" e tante feste con i bambini

14:54 - Boing compie dieci anni. Il 20 novembre del 2004, nella Giornata internazionale dell'infanzia, si accendeva al numero 40 del digitale terrestre il primo canale free della tv italiana dedicato ai bambini e ai ragazzi, nato dalla joint-venture tra Rti Mediaset e Turner Broadcasting System Italia. Per festeggiare l'evento verrà lanciata una nuova serie, "Emma, una strega da favola", e il canale "regalerà feste ai bambini".

Boing sponsorizza, infatti, l'iniziativa Diritto al compleanno, realizzata da Energie Sociali Jesurum Lab Srl in collaborazione con l'assessorato alle Politiche sociali e Cultura della salute di Milano, che ha l'obiettivo di garantire a tutti i più piccoli, anche a coloro che provengono da famiglie in stato di bisogno, la possibilità di festeggiare il proprio compleanno insieme ai compagni di scuola e agli amichetti.



Per il decimo compleanno, arriva anche in esclusiva prima tv "Emma una strega da favola": lo show va in onda in anteprima il 20 novembre alle 21.10 e, a seguire, dal 24 novembre tutti i giorni dal lunedì al venerdìalle 21.10. La serie segue la vita di Emma Alonso (Paola Andino), una spensierata e allegra ragazza che scoprirà di essere una strega e di avere poteri straordinari. Gli spettatori sono anche invitati dal canale a inviargli un video di auguri. Le clip selezionate andranno in onda su Boing!. Per partecipare e avere maggiori informazioni, basta andare sul sito sul sito http://www.boingtv.it.