Bocelli su Fabrizio Frizzi: "Amava il prossimo ed era contraccambiato"

Andrea Bocelli in un'intervista telefonica per Pomeriggio Cinque ricorda Fabrizio Frizzi: "Era un uomo in pace con sé stesso e in pace con il mondo, amava il prossimo ed era contraccambiato". Così il cantante racconta il suo rapporto con il conduttore appena scomparso: "Fabrizio era un uomo buono tranquillo e leale. Noi eravamo amici, abbiamo fatto la "Vedova Allegra" all'Arena di Verona e abbiamo avuto un rapporto chiaro e limpido”. E ai familiari di Frizzi dice: "Le mie più sentite condoglianze, so che tipo di perdita hanno subito".