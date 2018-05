Bobby Solo contro la figlia Veronica: "Cerca soldi e audience, non vuole riabbracciarmi"

E' durissima la replica di Bobby Solo alla figlia Veronica dopo le esternazioni al " Grande Fratello 15 ". Il cantante non ci sta e affida al settimanale " Spy " parole di fuoco, sottolinea di essersi rivolto a un legale per tutelare la sua immagine e se la prende con il reality: "In 15 anni non sono mai stato contattato, sarebbe bastata un'email, stanno facendo queste moine perché vorrebbero un ricongiungimento in tv per fare qualche punto di audience in più".

"Ho dato incarico a un importante studio legale di tutelarmi - racconta - perché a mio avviso si sta usando la mia persona per fare audience. C'è uno sfruttamento illecito della mia immagine a scopo di lucro. Non è più diritto di cronaca e questo non mi piace. Confermo quello che ho già detto: in 15 anni non sono mai stato contattato, né cercato se non da avvocati, carabinieri e cause penali. Questa vicenda si esaurirà solo dopo le settimane del programma, ma non ho alcuna preoccupazione perché sono fiducioso nel buon senso di chi guarda da casa".

A Veronica che in lacrime ha confessato di voler solo un abbraccio, Bobby replica: "Avrebbe saputo come cercarmi, se solo avesse voluto. Mi chiamano da tutto il mondo. Sarebbe bastata anche un’e-mail: 'Voglio abbracciarti e stare con te', invece di andare in televisione".

Il cantante si difende dalle accuse di abbandono: "Non c'è stata nessuna separazione. Sono state loro (Veronica e la madre Mimma Foti, ndr) a non voler comunicare con me per 15 anni per motivi economici. Lei lo ha detto in tutte le trasmissioni da due anni a questa parte, dove cercava solo soldi. Visto che quelli non ci sono, ora cercano altre strade. Veronica dice che ha rifiutato i soldi del mantenimento. Falso. Non ha rifiutato alcunché, ha semplicemente perso la causa".