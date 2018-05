Bobby Solo contro la figlia, parla la mamma: “Io mi vergogno per lui, fa una brutta figura”

Continua la freddezza tra Bobby Solo e la figlia Veronica Satti che piange disperata nella casa del Grande Fratello per suo padre che di lei proprio sembra non volerne sapere. A Domenica Live arriva in difesa della nuova gieffina la mamma Mimma Foti che dice la sua sulla già nota rottura famigliare tra il cantante e Veronica: “Tutto quello che ha detto ai giornali nei confronti di nostra figlia lo trovo vergognoso, concordo con Malgioglio, lui non fa una bella figura”. La mamma di Veronica poi aggiunge: “Si facesse consigliare meglio perché un abbraccio non costa nulla”. Barbara D’Urso però lancia uno spiraglio di speranza: “Lunedì al Grande fratello potrebbero esserci delle novità”.