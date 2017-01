30 marzo 2015 Bob Sinclar accende piazza Duomo

per "RadioItaliaLive-Il concerto" Il 28 maggio sono tantissimi gli artisti che si esibiranno a Milano: l'evento presentato da Luca & Paolo andrà in onda su Italia 1 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:57 - Da Alessandra Amoroso a Cesare Cremonini, da Fedez a Marco Mengoni, da Lorenzo Fragola a Gianna Nannini, e ancora Max Pezzali, Nek, Giovanni Caccamo e Nesli. E una star internazionale: Bob Sinclar. E' tutto pronto per la quarta volta di "RadioItaliaLive-Il concerto" in piazza Duomo a Milano il 28 maggio. L'evento andrà in onda su Italia 1 e sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Una edizione importante, che cade durante l'Expo, e che presenta tante novità. Visto che il clima che si respirerà sarà internazionale, l'emittente diretta da Mario Volanti apre ad artisti stranieri come Sinclar, protagonista della parte di concerto intitolata "Radio Italia World" e che si esibirà con due brani, di cui uno in italiano.



Un'altra sorpresa sarà Max Pezzali: "Ho partecipato alla prima edizione del concerto - ha detto il cantante alla conferenza stampa a Palazzo Marino - ed è stata un'esperienza straordinaria. Davanti a quella piazza ci si sente come al centro dell'universo". Radio Italia quest'anno sarà anche "Radio Italia 3.0", con alcuni nomi della canzone italiana come Caccamo, vincitore tra i giovani del Festival di Sanremo, Fragola che ha trionfato a X Factor e Nesli, ex rapper ormai votato alla canzone d'autore. "Siamo felici della collaborazione che si rinnova con Radio Italia - ha detto il sindaco Giuliano Pisapia - e un evento come questo renderà la nostra città ancora più accogliente in un periodo clou dell'Expo".



Grazie alla condivisione su tutti i mezzi del gruppo Radio Italia, “RadioItaliaLive – Il Concerto” diventerà un’occasione di intrattenimento non solo per chi sarà presente in piazza, ma anche per tutti gli appassionati della musica in Italia e nel mondo. L’evento, infatti, sarà trasmesso in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su radioitalia.it. E lo si potrà seguire in tempo reale sulle app gratuite “iRadioItalia” e sulle pagine social ufficiali di Radio Italia.