Bob Dylan morto 35 anni fa? Per Raffaella Carrà c'è il Tapiro d'oro

Nuovo Tapiro d'oro di "Striscia la notizia" a Raffaella Carrà. La consegna di Valerio Staffelli è arrivata dopo la gaffe commessa durante la puntata in diretta di "The Voice", quando la "Raffa nazionale" ha dato per morto Bob Dylan, confondendolo con Bob Marley, cui ricorreva il 35esimo anniversario dalla morte. Lei ha ricevuto il Tapiro con il sorriso e ha detto che Dylan l'ha ringraziata con un tweet "per avergli allungato la vita".