Blake Lively, pancino in evidenza

11:20 - Raggiante e sorridente, Blake Lively ha sfoggiato orgogliosa sul red carpet il suo pancino ormai evidente. La star di "Gossip Girl" e il marito Ryan Reynolds non sono amanti della mondanità, ma hanno fatto un'eccezione per l'Angel Ball Gala di New York, evento in favore della ricerca sul cancro. Long dress attillato e scollatura profonda per l'attrice, che ha dimostrato che si può essere sexy anche in gravidanza.

Si tratta della prima uscita ufficiale "a tre" per la famigliola, da quando la gravidanza è stata confermata lo scorso 6 ottobre. A giudicare dalle dichiarazioni rilasciate nei mesi scorsi dai due futuri genitori, questo bebè potrebbe essere il primo di una lunga serie.



Reynolds a 'Ok Magazine' aveva infatti spiegato: "Amiamo le famiglie numerose, veniamo entrambi da grandi famiglie. Da me siamo in quattro fratelli mentre da Blake sono in cinque. Molti pensano sia pazzesco ma noi siamo felicissimi". Dello stesso avviso anche la mogliettina, che aveva aggiunto: "Ho sempre desiderato una famiglia numerosa. Se si potesse farei trenta figli".