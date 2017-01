Bindi Irwin dopo "Dancing With The Stars": "Spero Papà sarebbe stato orgoglioso di me"

Bindi Irwin è la vincitrice della 21.ma edizione di "Dancing With The Stars". E per la ragazza il primo pensiero va a papà Steve, il celebre "Crocodile Hunter" della televisione, morto nel 2006 mentre stava realizzando un documentario. "Non posso nemmeno immaginare se lui fosse qui - ha detto -. Spero sarebbe orgoglioso di me. E spero di riuscire a seguire il suo esempio e assicurarmi che la sua eredità si mantenga viva".