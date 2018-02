Bim Bum Bam: il ritorno di Uan, la mascotte più amata dai bambini

Ha allietato e letteralmente educato e formato i bambini cresciuti negli anni novanta: è Bim Bum Bam, storica trasmissione dei pomeriggi anni '90 di Italia 1, che era anche la casa dei cartoni animati di maggior successo, come Lady Oscar, Holly&Benji e tanti altri ancora. E per "90 Special" tornano i protagonisti di quei pomeriggi, a partire dagli storici conduttori, Carlotta e Roberto, per finire al mitico Uan, il pupazzo-mascotte più amato dai bambini, che scherza sul suo recente passato: "Mi avevano proposto di partecipare a MasterChef, ma ho i peli infiammabili, poi anche ad Amici, ma non ho i piedi".