Bill Cosby vuole tornare in tv, intanto, a grande richiesta va in onda The Cosby Show

“You asked, and we heard you loud and clear, Bouncers. We’re bringing #TheCosbyShow back by popular demand. Tune in December 19th”, così Bounce Tv ha diffuso l'annuncio del ritorno della leggendaria sit com in tv. "Voi lo avete chiesto a voce alta e chiaramente e noi vi abbiamo ascoltato. A grande richiesta riporteremo The Cosby Show in tv. Restate collegati il 19 dicembre". Tante e diverse le reazioni social, nettamente divise tra chi esulta per il ritorno della celebre serie e chi ironizza con sarcasmo: "Dopo l'elezione di un Presidente stupratore, il ritorno del Cosby Show...".



Intanto l'attore 79enne sta affrontando un lungo processo, che lo vede imputato con le accuse di ripetute violenze sessuali su più di 50 vittime a partire dalla metà degli anni '60. Ma non sembra per nulla demoralizzato e ha fatto sapere di voler tornare presto a lavorare sul piccolo schermo, non appena il capitolo si sarà chiuso. Il suo avvocato, Angela Agrusa, ha dichiarato di aver depositato una mozione per vietare all'accusa di avere accesso ai dati finanziari delle attività di Cosby:"Quando il signor Cosby verrà assolto, e l'impatto delle diffamazioni a suo carico si sarà dissolto, rimetterà in sesto la sua carriera, non c'è motivo per non farlo. Proprio per questo motivo la pubblicazione di informazioni legate agli affari del mio assistito è irreversibile. Se venissero diffuse, anche dopo averlo dichiarato innocente, potrebbero imbrigliare per sempre la sua carriera e la possibilità di negoziare sui contratti". Il processo avrà luogo a giugno 2017, vedremo cosa succederà.