Bill Cosby vuole tenere lezioni su aggressioni e violenze sessuali

Bill Cosby sale in cattedra. Dopo l'annullamento del processo contro di lui, per incapacità da parte dei giudici di raggiungere un verdetto, l'attore della mitica sitcom "I Robinson", ha deciso di tenere degli incontri con i giovani in stile “town hall”, ovvero assemblee cittadine, sul tema delle aggressioni sessuali. Lo ha detto il suo addetto stampa aggiungendo che l'ex "papà buono d'America" vuole tornare al lavoro... già dal prossimo mese.