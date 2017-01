Bill Cosby, rigettata la richiesta di archiviazione per gli abusi sessuali

Bill Cosby ha sostenuto di aver accettato di testimoniare in merito alle accuse dell'ex cestista Andrea Constand (risalenti al 2004) solo in ragione dell'accordo (verbale e mai messo per iscritto) con il precedente procuratore. L'accusa lo ritiene però non valido in quanto Castor non aveva l'autorità legale per formulare alcun tipo di patto. In quella deposizione, resa nel 2005, Cosby ammise per la prima volta di aver drogato una donna (la Constand) e "altre persone" per fare sesso. Nel 2006 le parti giunsero a un accordo privato.



Martedì, in aula, Castor ha dichiarato di non aver proseguito l'azione legale nei confronti di Bill Cosby perché, pur giudicando inappropriato il comportamento della star, ritenne poco credibili alcune deposizioni della Constand, nella convinzione che la donna stesse accusando l'attore per trarne un beneficio economico.



Durante l'udienza al tribunale di Norristown, in Pennsylvania, il procuratore Steven O'Neill ha respinto anche la richiesta della difesa della star di sollevare dal caso il neo procuratore distrettuale Kevin Steele, accusato dagli avvocati di Cosby di aver usato il caso a scopi politici durante la sua campagna elettorale, durante la quale aveva promesso di riaprire il caso.



Il prossimo passo è una nuova udienza preliminare, nella quale bisognerà stabilire se sussistono prove sufficienti per andare a processo. Bill Cosby rischia 10 anni di carcere.