Bill Cosby, prima apparizione in pubblico dopo lo scandalo abusi

Il precedente tour del "papà d'America", nel 2015, si era concluso tra le proteste, mentre una sessantina di donne lo accusavano di averle drogate e violentate nell'arco di cinquant'anni. Accusa che Cosby ha sempre negato.



Lo scorso giugno, un primo processo a carico di Cosby per violenze sessuali è finito con un nulla di fatto perché la giuria non era riuscita a trovare un accordo. Adesso l'attore dovrà affrontare un nuovo processo che prenderà il via il 2 aprile: l'accusa in questo caso è di aver abusato di una donna alla periferia di Philadelphia, nel 2004. Anche in questo caso, l'anziano showman si è dichiarato non colpevole ed è libero su cauzione.