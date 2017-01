Bill Cosby, nessuna incriminazione per stupro: il reato è in prescrizione

13:33 - Il procuratore della contea di Los Angeles ha fatto sapere che non incriminerà Bill Cosby per le accuse formulate da una donna la quale sostiene di essere stata violentata dal comico americano, nel 1974, quando aveva solo 15 anni. Il reato, ha fatto sapere il procuratore, è caduto in prescrizione. La decisione giunge 10 giorni dopo l'incontro tra la donna, Judy Ruth, e i detective della polizia di Los Angeles.