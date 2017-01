Bill Cosby, lo accusa anche la moglie dell'Incredibile Hulk

12:37 - Aumentano di giorno in giorno le denunce contro il "papà d'America" Bill Cosby. Alla lunga lista di donne (sono già otto) che lo accusano di violenza sessuale e avances si aggiunge anche Carla Ferrigno, moglie di Lou Ferrigno alias l'Incredibile Hulk. La donna ha definito il comico come un vero "mostro". Nel 1967 l'avrebbe molestata durante una visita nella sua casa.

Ex coniglietta di Playboy, all'epoca Carla Green, ha raccontato che un amico di Cosby aveva combinato un'uscita di coppia anche con l'attore e la moglie. Dopo cena i quattro sono andati a casa Cosby per finire la serata con una partita di biliardo nel seminterrato. "Ad un certo punto mi sono ritrovata sola con lui - ha detto -. Mi ha afferrata e mi ha stretta a lui baciandomi in bocca ma in modo molto brusco. Sono riuscita a svincolarmi e sono scappata".



La donna ha spiegato che ha preferito tacere all'epoca per il timore di non essere creduta. "Ora invece - continua - mi sono sentita incoraggiata da altre donne che si sono fatte avanti". Il coro di accuse contro Cosby hanno totalmente offuscato la sua fama. Nei giorni scorsi sia Nbc che Netflix hanno deciso di cancellare due show con protagonista il comico. Dal canto suo l'attore si è rifiutato di rispondere alle accuse e ha anche cancellato un'apparizione al David Letterman Show.