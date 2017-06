Bill Cosby, la giuria non trova un parere unanime: processo nullo

Il popolare attore, interprete della serie tv “I Robinson”, era accusato di abusi su una giocatrice di basket, che sarebbe stata drogata e stuprata da Cosby. Lui ha sempre dichiarato di aver avuto un rapporto consenziente. La giuria, formata da 7 uomini e 5 donne, riunita da lunedì, non ha trovato un parere unanime e il processo è stato dichiarato in stallo. Ora il procuratore potrebbe chiedere un nuovo processo contro Cosby, che rischiava fino a 30 anni di carcere.



SODDISFATTI I LEGALI DI COSBY< - "Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto Bill Cosby, che sono venuti qui per ascoltare la verità". Lo affermano i legali di Bill Cosby dopo che il giudice ha dichiarato il processo nullo. "E' un giorno importante, abbiamo lavorato duramente. Ringraziamo la giuria per il lavoro".