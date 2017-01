Bill Cosby, dopo le accuse fa il tutto esaurito

11:01 - Cacciato dalla tv dopo le recenti accuse di violenza sessuale, Bill Cosby è tornato dal suo pubblico. Il papà dei Robinson è infatti partito in tour con il suo nuovo show comico e, sebbene abbia cancellato diverse tappe, in Florida ha fatto il tutto esaurito. L'accoglienza dei fan è stata calorosa e non ci sono stati incidenti, nonostante una radio locale avesse offerto mille dollari a chiunque avesse interrotto lo spettacolo.

Il legale di Cosby, in un comunicato rilasciato poche ore prima dello show, ha ribadito che "continuiamo a confutare queste assurde storie con prove documentate. Ma subito dopo salta fuori una nuova storia priva di fondamento. Quando finirà tutto questo? "



Anche Tom Werner, uno dei produttori del "Cosby Show" si è levato in difesa dell'attore: "Il Bill che conosco è un collaboratore brillante e fantastico. Con il suo show ha cambiato il mondo della televisione. Queste recenti rivelazioni vanno aldilà della mia comprensione.