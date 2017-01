20 novembre 2014 Bill Cosby, dopo le accuse di stupro la tv allontana il papà dei Robinson Nbc e Netflix hanno deciso di sospendere gli special in suo onore Tweet google 0 Invia ad un amico

13:52 - La tv americana ostracizza Bill Cosby. Dopo che sono tornate a galla le vecchie accuse di molestie sessuali contro il mattatore dei Robinson, la Nbc e Netflix hanno infatti deciso di posticipare a data da destinarsi il lancio di uno speciale e di una serie tv incentrati su di lui. Cosby è stato uno dei papà più amati del piccolo schermo, ma se le accuse saranno confermate la sua immagine ne uscirà irrimediabilmente compromessa.

Lo show di Netflix, "Bill Cosby 77" avrebbe dovuto partire in streaming nei giorni della festa del Ringraziamento, la ricorrenza più 'di famiglia' per gli americani. Il network ha però deciso di sospenderlo dopo che una seconda presunta vittima in una settimana, la presentatrice ed ex modella Janice Dickinson, ha accusato il comico di averle somministrato un sonnifero per violentarla nel 1982 dopo una cena a Lake Tahoe, in California.



La Dickinson ha raccontato a Entertainment Tonight di aver incontrato Cosby perchè lui le aveva promesso di aiutarla a far carriera come cantante. Dopo cena le aveva offerto un bicchiere di vino rosso e una pillola perchè soffriva di dolori di stomaco. "La mattina dopo mi sono svegliata senza il pigiama addosso e mi sono ricordata che prima di addormentarmi ero stata violentata da quell'uomo" ha detto Dickinson. Dichiarazioni analoghe si ritrovano nelle testimonianze di almeno altre cinque donne.



I legali del comico finora si erano limitati a definire le accuse "vecchie e screditate", ma dopo l'intervista della Dickinson l'avvocato Martin Singer ha definito i racconti "vergognose menzogne".