Bill Cosby, attrice lo accusa di stupro

"La mia speranza è che chiunque abbia subito violenza sessuale non sia intimidito dal fatto che il suo carnefice sia una persona famosa, potente e ricca. Se posso aiutare una sola vittima, allora ho fatto il mio dovere".



Secondo il racconto della Bowman, la prima volta che incontrò Cosby fu per un provino nel 1985, in privato, nel suo hotel di Denver. Le chiese di andare in bagno e bagnarsi i capelli. Poi ha voluto che facesse il provino ubriaca mentre lui le prendeva il collo da dietro. La cosa finì li, ma in poco tempo gli incontri diventarono frequenti fino a che Cosby iniziò a pagarle i voli per raggiungerlo quando era in trasferta.



"Diceva che faceva parte della sua valutazione e voleva capire se valeva la pena aiutarmi nella carriera. Poi mi disse che se volevo avere successo dovevo abbassare le barriere - racconta - Avevo capito che c'era qualcosa che non andava perché mi diceva di fidarmi di lui come se fosse mio padre".



Nell'incontro del 1986, in Nevada, Cosby la fece sdraiare sul divano con la mano di lei sulle parti intime: "E' stato umiliante, ma non potevo dirlo a nessuno". In seguito fu invitata a casa sua a New York, dove era presente anche lo staff. "Mi fece bere un bicchiere di vino e l'unica cosa che ricordo dopo è che avevo indosso le mutande e una camicia da uomo - ricorda - Sono sicura che mi abbia drogata e stuprata".



Anni dopo la donna andò da un avvocato ma "mi ha riso in faccia". Almeno tredici donne lo hanno finora accusato di violenze sessuali, facendo una causa collettiva.