Bill Cosby, arriva la pornoparodia

13:14 - Dopo le accuse, sempre più numerose, di molestie sessuali, per Bill Cosby non poteva mancare la pornoparodia. "Not the Cosbys XXX" è stata diretta da Will Ryder e ha come protagonista la pornostar Misty Stone. Il dvd uscirà il 21 gennaio negli Usa, ma in Rete sono già apparse le prima immagini. L'attore, protagonista della serie tv cult "I Robinson", non ha commentato, per ora si è limitato a godersi la standing ovation dopo uno show in Canada.

"Abbiamo sentito la necessità di alleggerire un po' la situazione - ha detto il regista della pornoparodia - Lo ringraziamo per averci dato lo spunto e speriamo vivamente che sia innocente, anche se, quando c'è molto fumo, in genere, da qualche parte, c'è anche il fuoco. I suoi fan ameranno il nostro film". Intanto il comico si è esibito per la prima volta in Canada dopo lo scandalo per le accuse di abusi sessuali denunciati da oltre una ventina di donne. Ed è stato accolto con calore dal pubblico. "Grazie - ha detto alla platea - per avermi dato l'opportunità di riportare la risata nelle vostre vite".