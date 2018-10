Big Show, Cuccarini: "Parteciperò al musical 50 sfumature di grigio"...gli amici della showgirl si scatenano

Ritorna il Big Show, lo spettacolo di Andrea Pucci e Katia Follesa, e con lui torna anche la rubrica "send to all", l’invio di un messaggio scherzoso a tutti i contatti dell’ospite di turno. Questa volta è toccato a Lorella Cuccarini, che si è vista inviare dal suo cellulare il seguente sms: “Sarò la protagonista del musical 50 sfumature di grigio. Stavano cercando un personaggio molto sexy e disinibito. Starò in scena sempre nuda. Cosa ne pensi?”. Le risposte non si sono fatte attendere. Antonella Clerici ha mandato un vocale: “C'erano fruste e frustini, forse sei diventata un'altra persona improvvisamente. Mi allontano da Roma due giorni e succede tutto questo”. Più netto il messaggio di Nek: "Mi proporrò come protagonista maschile e scrivo pure la colonna sonora". Un altro grande cantante ha risposto: "Ma sei sicura? – le chiede Gianni Morandi – abbiamo anche un flirt nella nostra fiction, ma il tuo fisico regge ancora?".