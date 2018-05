Bianca Atzei sulla rottura con Biaggi: "Qualsiasi donna merita un uomo che ha le palle di dirle cosa c’è che non va

Bianca Atzei si è concessa in una lunga intervista nel salotto di Domenica Live con Barbara d'Urso. Ha parlato degli esordi, della scomparsa dell’amata nonna, della sua esperienza all’Isola dei Famosi e soprattutto della rottura con Max Biaggi. “L’amore può finire ma è stata la storia d’amore più bella della mia vita. Lui mi amava alla follia, e io gli ho dato tutta me stessa", spiega la cantante a Barbara d'Urso. Eppure ancora oggi, a distanza di mesi, non sa quale sia stato il vero motivo dell’allontanamento del pilota. "Qualsiasi donna merita un uomo che abbia il coraggio e le palle di dirti che qualcosa non va. Lui mi ha detto che voleva stare da solo. Meritavo un motivo, una giustificazione", ribadisce con forza la Atzei che dopo il reality di Canale Cinque ha iniziato una nuova vita: "Sono stata all’Isola e ho voltato pagina, e nella pagina nuova c’è una nuova storia d’amore e ci sono io. Le cose più importanti nella vita sono la famiglia e quello che amo fare, ovvero il canto".