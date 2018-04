Bianca Atzei rassicura tutti dopo un malore e il ricovero in ospedale

Sospiro di sollievo per i fan di Bianca Atzei. La cantante era stata ricoverata in ospedale per una gastroenterite. Ma ora sta bene e dopo essere stata dimessa, per ringraziare tutti della preoccupazione e del sostegno, ha scritto sul suo profilo Instagram: "Non sono stata bene, niente di grave e per fortuna ora sto meglio... Vi ringrazio per esservi preoccupati per me... leggo tutti i vostri pensieri e siete sempre splendidi".