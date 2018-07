Bianca Atzei, in vacanza con Jonathan Kashanian per dimenticare il passato

Un rapporto d'amicizia speciale quello tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian . I due hanno trascorso momenti di relax insieme, come testimoniano gli scatti apparsi sul settimanale " Gente ", facendo tappa a Formentera. La cantante e l'ex gieffino, la cui conoscenza è nata in Honduras nel corso dell'ultima edizione dell'" Isola dei Famosi ", sono sempre più in sintonia, tanto che lui è stato fondamentale per superare il trauma della separazione di lei da Max Biaggi .

"Stai vicino a chi non ti leva mai il sorriso sul volto...". Con queste parole d'affetto nella didascalia, Bianca Atzei ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae sorridente e abbracciata a Jonathan, su una spiaggia di Formentera. E a certificare un'amicizia che qualcuno aveva interpretato come qualcosa di più, ci ha pensato la stessa cantante sarda in una recente intervista.



"Non c'è nulla oltre l'amicizia! Con Jonathan ci vogliamo bene, con lui sto benissimo. La sua allegria è stata fondamentale per superare il dolore per Max Biaggi. Il giorno in cui abbiamo fatto il bagno nudi sull'Isola, nella mia mente l'immagine del mio ex è diventata sfocata. Il tempo e la lontananza dall'Italia sono stati la cura migliore" ha detto la Atzei al settimanale "DiPiù".



"Ora sto meglio" ha continuato la cantante, "mi sto riprendendo, ma se penso a qualche mese fa... sarebbe meglio non pensarci. Al dolore di essere stata lasciata, si era aggiunto il modo in cui ero stata lasciata. Dopo tutto quello che avevamo passato insieme, mi sarei meritata di essere guardata in faccia e di sentirmi spiegare perché fosse finita. Invece da lui mi sono sentita dire esclusivamente che aveva bisogno di stare da solo" ha confessato. Ora però il passato è alle spalle, anche grazie alla "cura Jonathan".