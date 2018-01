Bianca Atzei conferma: "Parteciperò all’Isola dei famosi per ricominciare"

Ci sarà anche Bianca Atzei tra i naufraghi della prossima edizione dell'Isola dei famosi, in partenza a gennaio su Canale 5. A confermarlo la stessa cantante attraverso un lungo post su Instagram: "Parteciperò all'Isola dei famosi (da gennaio su Canale 5) con la voglia di sconfiggere le mie paure, oltrepassare i miei limiti, sfidare anche me stessa perché non avrei mai pensato di mettermi così a rischio".

La partecipazione al reality per Bianca è l'occasione per voltare pagina e ripartire, dopo un 2017 particolarmente negativo. La scorsa estate aveva vissuto un periodo difficile al fianco di Max Biaggi, in seguito ad una brutta caduta del pilota, e solo pochi mesi dopo il compagno le aveva dato il benservito senza un apparente motivo.



"Ho voglia di riprendere la mia vita in mano e cominciare a pensare a me stessa, cosa che non ho mai fatto. Voglio iniziare a conoscermi meglio e affrontare un'avventura di vita speciale che credo mi lascerà il segno... In fondo nel mio animo sono una selvaggia e cercherò di sopravvivere alle difficoltà che ci saranno ma con sempre nel mio cuore il vostro supporto e il vostro amore" ha dichiarato la Atzei via social.