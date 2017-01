Biagio Antonacci racconta il suo mondo in tv

Biagio Antonacci racconta il suo mondo in musica in uno show televisivo. Giovedì 7 gennaio andrà infatti in onda alle 23.25 su Canale 5 "Biagio mio mondo". Lo speciale televisivo con la regia di Roberto Cenci è stato registrato lo scorso 25 novembre all'Alcatraz di Milano, dove il cantautore ha regalato al pubblico un'esibizione con pezzi storici insieme ad alcuni brani inediti.