Biagio Antonacci, la festa per i 25 anni di carriera in un concerto-evento in esclusiva su Canale 5

Sabato 10 dicembre , in esclusiva su Canale 5 , arriva il concerto di Biagio Antonacci "Vi dedico tutto". Una serata-evento che celebra 25 anni di musica di chi ha fatto la storia del panorama italiano. Durante lo show ripercorrerà gli anni della sua carriera, tra le hit che sono diventate successi internazionali ed intervalli parlati che narrano la sua storia personale. A fargli compagnia sul palco tanti amici e colleghi come J-Ax, i Negramaro e Nadia Toffa .

Un amore quello di Biagio Antonacci per il suo pubblico e la sua musica che ha attraversato tempi e confini, regalando al mondo della musica italiana capolavori come "Quanto tempo e ancora", "Se fosse per sempre", "Se è vero che ci sei", "Convivendo" e tante altre.