Beverly Hills 90210, Jason Priestley cade da cavallo: "Ho battuto la testa, ma sto bene"

"Ho una storia clinica ricca di commozioni cerebrali che mi hanno indotto a richiedere un consulto con un neurologo", ha scritto Jason Priestley in uno dei quattro tweet con i quali ha diffuso la notizia della sua caduta da cavallo. "Il neurologo ha detto che ho avuto un trauma cranico e che devo stare a riposo, ma sono già sulla via della guarigione e non vedo l'ora di tornare a lavoro con la meravigliosa gente di The Code".



La storia clinica a cui Jason Priestley ha fatto riferimento nei suoi cinguettii è iniziata nel 2001 con un incidente durante una gara di barche a motore ed è proseguita soprattutto con quello automobilistico che nel 2002 quasi gli costò la vita. Appassionato di auto da corsa, la star di "Beverly Hills 90210" si schiantò contro un muretto su un circuito del Kentucky, durante una gara di Indy, riportando una frattura alla colonna vertebrale e lesioni alla testa e rischiando di perdere l'uso delle gambe. Solo tanta fisioterapia e interventi di chirurgia plastica al volto hanno consentito a Priestley, che oggi ha 46 anni, di rimettersi in sesto e di proseguire con la sua carriera di attore e regista.



Non è un'ottima annata per gli ex protagonisti della serie cult degli Anni Novanta. Lo scorso agosto, Shannen Doherty, nel telefilm Brenda Walsh, ha rivelato di avere un cancro al seno, mentre a Pasqua Tori Spelling si è ustionata in modo grave su una griglia di un ristorante giapponese, facendo poi causa alla catena. Solo Jennie Garth sorride: a luglio si è sposata per la terza volta.