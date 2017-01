Beth Howland, l'addio silenzioso della cameriera Vera del telefilm "Alice"

Beth Howland , famosa per aver recitato nelle serie tv cult degli anni 80 "Alice" e "Love boat" , è morta all'età di 74 anni. Il decesso è avvenuto a fine dicembre, ma è stato tenuto nel silenzio per sua scelta. Solo oggi è arrivata l'ufficializzazione della notizia da parte del marito Charles Kimbrough. L'attrice era malata di tumore ai polmoni e avrebbe anche richiesto alle persone a lei vicine di non organizzare nessuna cerimonia funebre.

Quella della Howland è stata una carriera costellata di ruoli televisivi popolari. Era apparsa in serie come "Mary Tyler Moore", "La casa nella prateria" e "La signora in giallo". Ma sarà ricordata soprattutto per il ruolo della cameriera Vera nel telefilm "Alice", di cui era protagonista insieme alla rossa Polly Holliday e Linda Lavin. Il telefilm era un adattamento di "Alice non abita più qui" di Martin Scorsese ed ebbe anche uno spin-off dedicato al personaggio di Flo.