Benji e Fede: "Abbiamo preso tante porte in faccia ma ci siamo sempre rialzati"

"Abbiamo fatto tante cose in questi anni, preso tante porte in faccia ma siamo riusciti sempre a rialzarci". L’amatissimo duo pop, Benji e Fede, torna nel salotto di Verissimo in occasione dell’uscita del nuovo singolo "Buona Fortuna" che anticipa il terzo album.



"Il bello di essere un duo è che quando uno ha dei momenti negativi l’altro lo tira su e viceversa", spiega Fede a Silvia Toffanin che poi gli domanda come sia cambiata la loro vita sentimentale negli ultimi mesi. "Io sono single", racconta Fede mentre Benji dichiara a sorpresa di essere impegnato: "Sto frequentando una ragazza".



I due, che hanno da poco celebrato i 7 anni di amicizia e di lavoro insieme, ammettono candidamente di non avere richieste per Babbo Natale: "Abbiamo una vita così appagante e siamo così fortunati che non sapremmo proprio cosa chiedergli". Infine un pensiero sulla felicità. "A noi è costata tanto lavoro ma ne siamo contenti, nella vita la trovi nelle cose semplici", ammette Benji mentre per Fede è una questione di momenti: "Penso che la felicità sia in piccoli attimi e uno la ricerca invece nella propria quotidianità. Invece bisogna prenderla così, quando arriva in quegli attimi".