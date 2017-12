Ben Blaque rischia la vita "con l’aiuto" di Maria De Filippi

Un’altra performance da togliere il fiato. Quella di Ben Blaque, nella semifinale di Tu Si Que Vales, è stata infatti un’esibizione a limite del proibito in cui il perfomer originario di Springfield in Missouri, è stato assistito da un’aiutante d’eccezione: Maria De Filippi. Compito della presentatrice – e giudice – è stato infatti premere il grilletto delle balestre sparando i dardi verso Blaque.



Un numero molto pericoloso che è andato fortunatamente a buon fine. "Mi hanno sempre chiesto: 'hai mai sparato qualcosa contro te stesso o lasceresti che qualcuno ti sparasse?'. Volevo fare qualcosa di molto pericoloso che mettesse a repentaglio la mia vita, solo per intrattenimento, e stasera l’ho fatto", ha dichiarato l’artista che però non è riuscito ad accedere alla finale.