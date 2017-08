Ben Affleck e Matt Damon, la coppia da Oscar si dà alla serie tv

Ben Affleck e Matt Damon non sono solo grandi amici di lunga data ma anche una coppia d'oro di Hollywood. Insieme si aggiudicarono il premio Oscar per la Migliore sceneggiatura originale per "Will Hunting - Genio Ribelle". Torneranno a lavorare insieme e saranno i produttori esecutivi di "City on a Hill", serie tv drama basato su un'idea di Affleck e Chuck MacLean della quale Showtime ha ordinato la produzione dell'episodio pilota.

Il crime drama sarà ambientato in una Boston dei primi Anni 90 dove dilagano corruzione e razzismo. "City on a Hill" racconta di un procuratore distrettuale afroamericano arrivato da Brooklyn per promuovere un cambiamento alla città. Stringerà un'alleanza con un corrotto veterano dell'FBI. I due, partendo dalle indagini su una famiglia di rapinatori di Charlestown, cercheranno di ribaltare il sistema criminale della città.



L'episodio pilota verrà diretto da Gavin O'Connor ("The Accountant") ma al momento non è stata resa nota alcuna data di messa in onda.