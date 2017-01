Belli contro Brutti, la nuova sfida a "Ciao Darwin 7"

I Belli, capitanati dal pallanuotista cubano Amaurys Perez contro i Brutti, rappresentati da Franco Pistoni , meglio conosciuto come lo Iettatore del game show "Avanti un altro". Nuovo appuntamento con " Ciao Darwin 7 – La Resurrezione " lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti in onda venerdì 1 aprile, in prima serata, su Canale 5 .

Grande attesa per la Madre Natura scelta per questa settimana e depositaria del meccanismo della casualità. A decretare la squadra vincente, assegnando di volta in volta i punteggi, la giuria composta dalle 200 persone del pubblico presente in studio.