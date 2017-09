Bella Thorne, l'ex stellina Disney completamente nuda e senza ritocchi Photoshop

Sfoggia, completamente nuda, le sue curve sexy sulla cover di GQ Mexico e commenta così: "Non ho voluto nessun ritocco. Non sono perfetta, sono un essere umano e sono reale!". Lei è Bella Thorne , "scuderia" Disney, di cui è stata una giovanissima promessa in "Big Love" e "A Tutto Ritmo". Adesso, la cantante e attrice, che compirà 20 anni l'8 ottobre, sembra avere un solo scopo: non passare inosservata... senza ritocchi di Photoshop.

Nel lungo post, che accompagna uno degli scatti di GQ condivisi da Bella su Instagram, l'attrice scrive: "Ho chiesto specificatamente di non essere ritoccata" e aggiunge: "Confesso di avere molte insicurezze in moltissime cose. E' naturale ed è umano. Guardando questa foto penserete, che bella... Ma sappiate che ogni volta che guardate nello specchio non vedete ciò che gli altri vedono. Le insicurezze sono normali. Quando viene fatto un servizio fotografico ad una persona pubblica su un giornale, un piccolo ritocco è normale...".



Lei però ha chiesto specificatamente di non modificare gli scatti e di mostrare i segni dell'acne, i denti non bianchissimi, o qualche grinza sulla fronte: "Così la gente penserà che io non sono perfetta, anche se i personaggi famosi dovrebbero esserlo. Ma f...o a tutto, io non sono perfetta, sono un essere umano e sono reale!".