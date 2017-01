Ventunesimo Tapiro d’oro per Belen Rodriguez. Valerio Staffelli l'ha consegnato alla showgirl argentina perché sta cercando di cancellare il tatuaggio sul braccio che la ritrae insieme all'ex marito Stefano De Martino. Vuole dimenticare il passato? La risposta non si fa attendere: "Ma no... semplicemente non mi piace perché è tanto grande". Senza però sbottonarsi sulla crisi coniugale: "Non è una fiction e quindi non vorrei aggiungere altro".