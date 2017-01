Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme nel talent "Piccoli Giganti"

L'amore per la danza li ha fatti conoscere e innamorare, adesso Belen e Stefano De Martino, mentre si separano nella vita, tornano a lavorare insieme nel talent " Piccoli Giganti ". Come ufficializza il settimanale " Tv Sorrisi e Canzoni ", sarà la showgirl argentina a presentare il nuovo programma prodotto da Maria De Filippi . Il ballerino invece farà da giudice. La nuova trasmissione partirà verso la fine di gennaio su Canale 5 .

Stefano a Tgcom24 aveva anticipato la sua partecipazione al nuovo talent che prevede una gara a squadre tra ragazzi, mentre a "Tv Sorrisi e Canzoni" questa estate la De Filippi aveva svelato alcuni particolari.

"I concorrenti avranno la possibilità di avere dei tutor che li aiuteranno a cantare, ballare e non solo - aveva raccontato Maria - Tra questi tutor ci sarà Stefano De Martino. L'ho trovato perfetto per 'Piccoli giganti' e mi sono permessa di proporglielo. Quanto alla conduzione, non so chi presenterà il talent. Di certo non io".

Quindi la scelta è caduta su Belen, che la De Filippi ha fortemente voluto a "Tu si que vales", e che ha recentemente invitato nel pomeridiano di "Amici" per ammirare Stefano alle prese con un balletto. Insomma, la coppia si ricompone in tv.