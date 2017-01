30 settembre 2014 Belen Rodriguez: "Direi Tú sí que vales a J-Ax, mi emoziona" La showgirl è pronta a condurre il nuovo show di Canale 5 con l'esordiente Francesco Sole Tweet google 0 Invia ad un amico

11:38 - Belen Rodriguez scalda i motori assieme all'esordiente e star del Web Francesco Sole per la conduzione sabato in prima serata del nuovo show di Canale 5 "Tú sí que vales". In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Terzo giudice popolare è Francesco Totti. "Direi Tú sí que vales a J-Ax, mi emoziona", dice Belen a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Lo trovo profondo, intenso e originale, mi fa riflettere ed emozionare", spiega la conduttrice. Belen poi descrive i giudici: "Rudy Zerbi non è pelato, in realtà ha una calotta. Maria mangia caramelle in continuazione. Gerry è talmente dimagrito che gli sta spuntando la tartaruga nella zona addominale". Infine rivela: "Ho ricevuto proposte per un disco in Sudamerica".



Dunque Belen e Sole saranno sul palco per introdurre i concorrenti, "li raccomandiamo ai giudici interagiamo e facciamo dei giochi con loro". Il giudice popolare è a capo di 51 persone presenti tra il pubblico che esprimono un giudizio assieme ai tre giurati fissi. Con una bacchetta magica i giudici possono toccare la clessidra e allungare o accorciare il tempo di esibizione di un concorrente che ha a disposizione solo due minuti per esibirsi.