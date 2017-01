Belen Rodriguez a cuore aperto: "Io, il mio bimbo Santiago e Tu si que vales"

Belen Rodriguez è felice per il successo del nuovo show di Canale 5 basato sul tempo "Tu si que vales" e rivela a Tv Sorrisi e Canzoni come concilia maternità e lavoro. "Se vado via più di un giorno porto il piccolo con me. Negli studi non potrebbe entrare ma Maria chiude un occhio. - dice - Se non lo porto guai! E anche lui è a suo agio. I bambini sono attratti dalle luci e lui si elettrizza. Lo show poi è pieno di personaggi strani...".