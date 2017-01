Belen rifiuta il Tapiro d'Oro e chiama i carabinieri sotto casa

E' uno dei personaggi più attapirati, tanto che di "statuette" Belen ne ha collezionate 19. Ma stavolta alla vista di Valerio Staffelli , ​che si è presentato sotto casa per consegnarle il Tapiro d'oro per la ​presunta "maretta" con Joe Bastianich sulla gestione del ristorante Ricci ​, è andata su tutte le furie. Si è rifiutata di accettarlo e ha chiamato i carabinieri. Il servizio andrà in onda stasera a Striscia la Notizia alle 20.40 su Canale 5.

In realtà Belen già ieri aveva smentito la presunta lite riportata dal settimanale "Oggi" con lo chef postando sul suo profilo Instagram un video divertente in cui ironizzava con Joe e con tanto di coltelli e poi uno scatto che immortalava un abbraccio tra di loro: "Okay finito l'accoltellamento!!!! Pace!!". Ma il Tapiro proprio non l'ha voluto accettare.

La showgirl sta attraversando un momento molto delicato: da poco ha ufficializzato la fine della storia d'amore con Stefano De Martino e proprio in questi giorni è molto impegnata a Roma nella registrazione del programma televisivo "Piccoli Giganti", che la vede protagonista nelle veste di presentatrice ma che comprende nel cast anche l'ex marito in qualità di giurato. La tensione deve essere alta, tanto che lo sketch in genere divertente con Staffelli si è trasformato in una "rissa". Con i carabinieri, chiamati dalla showgirl, che sono intervenuti addirittura con un'auto di servizio.