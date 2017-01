Belen: "Non mi sposerò mai più... magari farò una festa in abito bianco"

Tra gli altri ospiti del programma condotto da Silvia Toffanin anche Melissa Satta, che in esclusiva rivedrà le immagini del suo recente matrimonio con Kevin Prince Boateng. E sempre, in esclusiva, sarà in studio il primo eliminato del “Grande Fratello Vip” Costantino Vitagliano per raccontare le emozioni vissute nella casa più spiata d’Italia.

A Verissimo poi tutto il cast del film “Prima di lunedì”, composto da: Sandra Milo, Martina Stella, Fabio Troiano e Sergio Muniz.

Spazio alle alle soap più amate di Canale 5: per la prima volta saranno in Italia, nel salotto pomeridiano della Toffanin i protagonisti della soap turca “Cherry Season” Oyku (Ozge Gurel) e Ayaz (Serkan Cayoglu). E per la soap spagnola “Il Segreto”, sarà in studio Emilia (Sandra Cervera). Infine, la conduttrice intervisterà Fabio Rovazzi, che quest’estate ha fatto ballare tutta Italia con il suo brano Andiamo a Comandare.