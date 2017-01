Belen: "Le mie scollature? Stefano De Martino non è geloso"

Di una cosa Belen è certa, suo marito Stefano De Martino non può essere geloso per le sue generose scollature. A "Verissimo", nel salotto di Silvia Toffanin, la conduttrice dello show del sabato sera di Canale 5 "Tu si que vales" confessa: "Stefano non mi ha detto nulla neppure dopo il vestito trasparente al matrimonio della Canalis. D'altronde se ti sposi con Belen Rodriguez, non puoi dire 'No, le scollature non si possono mettere più'...".