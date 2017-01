Belen: "Ho rifiutato il Tapiro perché non ero dell'umore giusto"

Subito dopo la messa in onda su Canale 5 del servizio di " Striscia La Notizia " in cui Belen ha rifiutato il Tapiro d'oro che Valerio Staffelli voleva consegnarle, la showgirl argentina si è difesa sul suo profilo Instagram . Raccontando la sua verità: "Non ero dell'umore giusto e capita a tutti di avere una giornata no, ho chiamato i carabinieri perché sono rimasta bloccata per mezz'ora".

"Eheheh! Non si fa!!!! Nulla da dire contro il servizio simpaticissimo di Striscia - ha scritto la Rodriguez - ma non avevo voglia di ricevere tapiri per ingrandire la mia vasta collezione. Uno sarà libero di dire non ho voglia? Ma il simpatico Valerione (che adoro, perché davvero è una bella persona) pur di portarsi il servizio a casa mi ha bloccata per mezz'ora davanti alla porta del mio garage, bloccando la foto cellula per fare in modo che il portone non si chiudesse... Ho avvertito, ho chiesto gentilmente di farmi salire a casa, ma non c'è stato verso". A quel punto la showgirl ha chiamato i carabinieri.

L'obiettivo di "Striscia" era quello di consegnare il Tapiro per la presunta lite con Joe Bastianich sulla gestione del ristorante Ricci. Il tg satirico di Antonio Ricci ha infatti trasmesso l'intervista che lo chef ha rilasciato a "Porta a Porta" in cui spiegava che secondo lui i proprietari dei locali non devono cenare con i clienti facendosi servire dai camerieri. Bene, in molti hanno tradotto queste affermazioni come una sorta di frecciatina nei confronti della showgirl argentina che si fa spesso fotografare di sera nel suo ristorante. Sempre sui social Belen e il socio Bastianich si sono affrettati a smentire. Ma Striscia, come al solito, voleva indagare sulla vicenda. Mentre Belen non ha rilasciato dichiarazioni, solo un "non ho voglia". Valerio Staffelli si arrenderà?

Intanto continua la serie di ottimi ascolti per "Striscia la notizia" che ieri, martedì 2 febbraio, è stato il programma più visto dell'access prime-time con 5.660.000 telespettatori e il 19.63% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio e Michelle Hunziker ha ottenuto il 22.63% di share. Alle 21.25, lo storico varietà campione d'ascolti, giunto alla 28esima edizione, ha raggiunto picchi di oltre 7 milioni di telespettatori (7.177.409 telespettatori), pari al 24.74% di share e al 28.59% di share sul target 15-64 anni.